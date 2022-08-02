Автомобиль сбил велосипедиста в Орле

Один человек получил травмы в результате ДТП с велосипедом в Орле. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает InfoOrel.ru.

Инцидент произошел накануне, 1 августа, в 09.10 на улице Ленина. Водитель ВАЗ 21099 около дома №30 при поворте наехал на женщину на велосипеде, которая двигалась во встречном направлении. В результате женщина пострадала. О ее состоянии не сообщается.

18 июля четыре женщины-пешехода погибли в результате ДТП в Бакалинском районе Башкирии. На них наехал пьяный водитель Audi A5.