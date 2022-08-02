Двое детей утонули в реке в Алтайском крае

Две девочки 9 и 13 лет утонули в реке Бия в городе Бийске в Алтайском крае. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 1 августа. По информации правоохранителей, дети пошли купаться на реку без взрослых. Одна девочка осталась на берегу, а две другие пошли в воду. Через некоторое время они скрылись под водой.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что в Усинске в Республике Коми двое мужчин утонули в реке Уса. По предварительной информации, один из погибших на спор переплывал водоем.