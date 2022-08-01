Двое мужчин утонули в реке в Республике Коми

Двое мужчин утонули в реке Уса в Усинске в Республике Коми в день празднования Дня ВМФ, 31 июля. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает ИА «Комиинформ».

По предварительной информации, один из погибших на спор переплывал водоем.

В материале сообщается, что компания из пяти мужчин и одной женщины 31 июля отдыхали в поселке Парма на берегу реки Уса. Вечером один из мужчин поспорил, что сможет переплыть водоем, однако посреди реки начал тонуть. Тогда другой мужчина бросился к нему на помощь, но тоже начал тонуть.

Об инциденте сообщили в дежурную службу. Спасатели начали поиски в 20..00, однако пока они безрезультатны. Поиски продолжаются.

Ранее, 29 июля, было возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика в пруду села Тамбовка в Амурской области. Уточняется, что во время игры у водоема ребенок потерял свой тапочек и его отнесло от берега. Ребенок постарался добраться до него вплавь, но в центре водоема подросток скрылся под водой. Его тело обнаружил водолаз на следующий день.