Дело возбудили по факту гибели ребенка в пруду Тамбовки в Приамурье

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика в пруду села Тамбовка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла 23 июля в детском парке в центре села. Мальчик играл с друзьями на берегу искусственного водоема, игнорируя замечания взрослых выйти из воды. Во время игры у ребенка унесло тапочек, после неудачный попыток достать его с берега, он решил добраться до него вплавь.

В центре водоема несовершеннолетний скрылся под водой. На следующий день его тело обнаружил водолаз, пишет ИА PriamurMedia.

Следственный отдел по Тамбовскому району СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

26 июля сообщалось, что в городе Асбест (Свердловская область) организована проверка по факту гибели мальчика 2009 года рождения в одном из водоемов. Ребенок уронил в воду у берега свои очки и начал нырять за ними, но при очередном нырке отошел в сторону, где начинается резкий обрыв.