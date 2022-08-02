Один человек пострадал при пожаре в Астрахани

Женщина пострадала при пожаре в Ленинском районе Астрахани. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел вечером накануне, 1 августа, на улице Трудфронта. Загорелась внешняя отделка стены жилого дома и вещи. Площадь пожара составила 3 кв. м. На место выехали восемь пожарных и две единицы техники. Огонь удалось потушить за несколько минут.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Женщина 1946 года рождения была госпитализирована в ожоговое отделение ГБУЗ АО «АМОКБ».

Ранее, 31 июля, Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек после пожара, двое из которых — дети. Проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.