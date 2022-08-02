Подросток утонул в реке в Ульяновской области

В Цильнинском районе Ульяновской области в реке Свияге утонул подросток. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел накануне, 1 августа. В 14:41 в службу спасения поступило сообщение о том, что на плотине, расположенной на реке в районе рабочего поселка Цильна, пропал 15-летний мальчик. Спасатели выехали на место. В 19:58 они нашли тело подростка. Его передали полицейским.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что в Усинске в Республике Коми двое мужчин утонули в реке Уса. По предварительной информации, один из погибших на спор переплывал водоем.