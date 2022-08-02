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Один человек пострадал в ДТП в Воркуте

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Мотоциклист спровоцировал ДТП в Сыктывкаре, в котором сам же и пострадал. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 1 августа, в 18:30. 24-летний водитель мотоцикла Honda ехал по улице Ленина в сторону площади Победы. Рядом с домом № 2 на улице Чернова он выехал на красный сигнал светофора и не уступил дорогу 29-летнему водителю Kia.

В результате мотоциклист получил открытые переломы двух костей правой голени, ушиб правого коленного сустава и множественные раны грудной клетки. Он госпитализирован.

В Бурятии 1 августа 16-летний подросток погиб за рулем в результате опрокидывания автомобиля. В салоне иномарки находились четверо несовершеннолетних, один подросток госпитализирован и введен в состояние комы.

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