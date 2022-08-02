Подросток за рулем иномарки погиб в ДТП в Бурятии

В Бурятии 16-летний подросток погиб в результате опрокидования автомобиля, за рулем которого находился. Об этом 2 августа сообщает Telegram-канал региональной полиции.

По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник вечером, примерно в 20:00. В салоне автомобиля находились четверо несовершеннолетних, они двигались со стороны «Генеральских озер» в направлении поселка Сосновый Бор.

«В пяти километрах от поселка автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находился 16-летний мальчик, не имеющий права управления транспортом, совершил опрокидывание», — отметили в ведомстве в ведомстве.

В результате аварии несовершеннолетний водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Еще один подросток госпитализирован и введен в состоянии комы. Еще двое пострадавших пассажира 2005 года рождения были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

18 июля подростки на скутере врезались в автобус в Свердловской области. Авария произошла на улице Ленина в поселке Цементный. По предварительным данным, 15-летний мальчик за рулем скутера выехал с прилегающей территории и не уступил дорогу автобусу.

В результате столкновения водитель скутера и его 14-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.

По словам несовершеннолетнего водителя, он приобрел транспорт 16 июля на скопленные средства и катался на нем впервые. В ГИБДД отмечают, что прав у подростка не было, потому что он еще не достиг 16-летия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.