Подростки на скутере врезались в автобус в Свердловской области

В Невьянском районе Свердловской области подростки на скутере получили травмы в результате столкновения с автобусом. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 17 июля, на улице Ленина в поселке Цементный. По предварительным данным, 15-летний мальчик за рулем скутера выехал с прилегающей территории и не уступил дорогу автобусу.

В результате столкновения водитель скутера и его 14-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали. Как уточняет «ТагилСити.ру», сейчас решается вопрос о перевозке девочки в Екатеринбург, поскольку она серьезно пострадала и находится в реанимации.

По словам несовершеннолетнего водителя, он приобрел транспорт 16 июля на скопленные средства и катался на нем впервые. В ГИБДД отмечают, что прав у подростка не было, потому что он еще не достиг 16-летия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ночь на 15 июля в городе Шахты в Ростовской области водитель-подросток врезался в дерево, а затем в многоэтажный дом на легковом автомобиле. Двое несовершеннолетних пассажиров погибли на месте.