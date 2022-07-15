Два подростка погибли в ДТП с каршерингом в Ростовской области

В городе Шахты в Ростовской области несовершеннолетний водитель врезался в дерево, а затем — в многоэтажный дом на легковом автомобиле. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на пятницу на улице Красинская. По предварительным данным, 16-летний юноша без прав, управляя автомобилем Volkswagen Polo, превысил скорость и не справился с управлением.

«В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения, двое несовершеннолетних пассажиров скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Предположительно, транспортное средство было взято в аренду.

11 июля на Октябрьском проспекте в Люберцах водитель каршеринга устроил смертельное ДТП. Автомобиль марки Kia выехал на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора и сбил трех пешеходов, которые переходили проезжую часть. После этого машина столкнулась с автомобилем такси, припаркованным возле автобусной остановки.

Две женщины, получившие тяжелые травмы головы, скончались в больнице. Медики боролись за их жизни в течение нескольких часов. Третьим пострадавшим пешеходом стала 12-летняя девочка. У нее диагностирована гематома головы.

Водитель каршерингового автомобиля арестован. Объяснить причины аварии он не смог. По его словам, «в глазах помутнело, а когда очнулся, уже случилось то, что случилось». Известно, что у него большой водительский стаж — с 1993 года.