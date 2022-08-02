Ремонт дороги завершили в Пушкинском районе Псковской области

В Пушкинском районе Псковской области завершили ремонт участка дороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье. Об этом сообщает региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы прошли на отрезке с 1-го по 3-й км. Дорожники сняли старое покрытие, привели в порядок съезды и обочины, заасфальтировали заездной карман, уложили выравнивающий слой и выполнили ряд других работ, пишет Псковское агентство информации.

Теперь участок дороги приведен в нормативное состояние, подчеркнули в профильном комитете.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в ГБУ ПО «Псковавтодор», работы велись в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».