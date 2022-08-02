Полуторагодовалая девочка пострадала в ДТП на Ставрополье

Госавтоинспекция проводит проводит проверку по факту наезда автомобиля на полуторагодовалую девочку в Ставропольском крае. В момент ДТП ребенок находился без присмотра.

Авария произошла в городе Благодарном. По данным ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» следовал по улице Московской. В этот момент девочка внезапно выскочила на дорогу и попала под колеса машины, пишет NewsTracker.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят беседу с семьей девочки, родителям грозит наказание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

В Удмуртии четырехлетний ребенок погиб при падении из окна трактора в поле в Удмуртии. Мальчик находился в транспортном средстве с дедушкой, который отправился на заготовку сена.