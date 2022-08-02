Четырехлетний ребенок погиб при падении с трактора в Удмуртии

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика в Удмуртии. Ребенок выпал из окна трактора.

Инцидент произошел днем 2 августа в Киясовском районе. По данным прокуратуры, мальчик находился в гостях у бабушки с дедушкой. ИА «Сусанин» уточняет, что дедушка взял внука в поле на заготовку сена. Ребенок выпал из окна трактора на поле.

Правоохранительные органы дадут оценку деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению инцидентов с детьми, а также установит все обстоятельства несчастного случая.

В Оренбурге трехлетний ребенок пострадал при падении из окна. Малыш находился в комнате с мамой, женщина ненадолго отвлеклась. Тогда ребенок забрался на подоконник, увидел на улице сестру, потянулся к ней и выпал. Пострадавшего доставили в больницу.