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Трехлетний ребенок пострадал при падении из окна в Оренбурге

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Трехлетнего ребенка госпитализировали с травмами после падения из окна в Оренбурге. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел утром 2 августа. Ребенок находился дома с мамой. Когда женщина вышла из комнаты, малыш забрался на подоконник к открытому окну, заметил на улицу свою сестру, потянулся к ней и упал с высоты второго этажа. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Пострадавшего с травмами головы доставили в больницу. Полиция даст правовую оценку случившемуся.

В Камышине (Волгоградская область) двое мальчиков-близнецов выпали из окна на втором этаже жилого дома. Их мама отвлеклась на несколько минут, дети залезли на кровать у окна, с нее — на подоконник, а затем облокотились на москитную сетку. После осмотра врачом принято решение отказаться от госпитализации.

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