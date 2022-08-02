Тело утонувшего ребенка нашли на очистных сооружениях в Омске

Тело десятилетнего ребенка, утонувшего в реке Иртыш 29 июля, обнаружили в Омске. Погибшего вынесло к очистным сооружениям.

По данным полиции, мальчик вместе с братом ушел гулять, днем в пятницу, домой он не вернулся. Бабушка ребенка обратилась в правоохранительные органы. В ходе беседы с полицейскими второй ребенок рассказал, что мальчика затянуло в яму и унесло течением. Об этом пишет ИА «Город55».

На берегу Иртыша были обнаружены кепка и рюкзак. Поиски ребенка продолжались несколько дней, пока тело не вынесло к очистным сооружениям.

Известно, что братьев воспитывали бабушка с дедушкой. Семья считается благополучной. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

В Свердловской области 15-летний подросток нырнул в водоем, потерял сознание и утонул. Мальчика пытались спасти его друзья, затем они вызвали спасателей.