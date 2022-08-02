Подросток потерял сознание и утонул в водоеме в Свердловской области

Подросток потерял сознание во время купания и утонул в Свердловской области. Тело погибшего обнаружили спасатели.

Трагедия произошла вечером 1 августа в деревне Усть-Бугалыш под Красноуфимском. По данным МЧС, 15-летний мальчик пришел к водоему с друзьями. Он нырнул в воду, но потерял сознание и захлебнулся, пишет ИА «Ура.ру». Товарищи пытались спасти юношу самостоятельно, а затем вызвали спасателей.

С начала лета в Свердловской области зарегистрировано 58 происшествий на воде. Погибли 39 человек, в том числе девять детей.

В конце июля в астраханском аквапарке утонул пятилетний мальчик. Он купался во взрослом бассейне со своей тетей, затем вылез и убежал из зоны видимости взрослых. Когда ребенок остался без присмотра взрослых, он снова прыгнул в воду.