Пожилой автомобилист сбил женщину на остановке в Казани

В Казани пьяный пенсионер за рулем легковушки сбил на остановке женщину и дорожный знак. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу.

Авария произошла днем в понедельник, 1 августа, на улице Николая Ершова. Около дома № 65/2 водитель «Лады» потерял управление, машина вылетела на остановку и сбила 42-летнюю женщину и дорожный знак «Пешеходный переход», а затем врезалась в металлическое ограждение.

Женщина-пешеход получила различные травмы и была госпитализирована. Как уточняет InKazan.ru, 64-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

18 июля четыре женщины-пешехода погибли в результате ДТП в Бакалинском районе Башкирии. На них наехал пьяный водитель Audi A5.