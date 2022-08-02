Два человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Смертельные травмы получили два человека.

Авария произошла вечером 1 августа в районе города Зверево. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai Elantra 1980 года рождения совершал обгон по встречной полосе и допустил лобовое столкновение с машиной Opel Astra. В результате аварии погибли оба водителя. Травмы получили пассажиры Hyundai 2007 и 1984 годов рождения. Об этом пишет RostovGazeta.

В правоохранительных органах отметили, что на месте происшествия разрешен обгон по встречной полосе. По факту ДТП проводится проверка.

В Бурятии 1 августа 16-летний подросток погиб за рулем в результате опрокидывания автомобиля. В салоне иномарки находились четверо несовершеннолетних, один подросток госпитализирован и введен в состояние комы.