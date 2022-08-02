Владивосток получит 215 млн рублей на инфраструктуру для туристов

Владивосток стал одним из победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров, проводимого Ростуризмом. Город получит субсидию в размере 215 млн рублей, сообщает администрация дальневосточной столицы.

По словам мэра Константина Шестакова, в первую очередь средства пойдут на создание туристской навигации. Также деньги направят на приобретение модульных туалетов, которые установят в популярных общественных местах, и архитектурную подсветку основных зданий, пишет РИА «Восток-Медиа».

Часть средств пойдет на содержание и размещение туристских киосков, например, для продажи экскурсионных туров. Кроме того, планируется провести несколько тематических ярмарок, обустроить видовые и фотозоны, уложить тактильную плитку, установить скамейки, арки.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Ростуризма, в рамках первого конкурса проектов по обустройству туристических центров был выбран 31 проект. Общая мера поддержки составит 6 млрд рублей. Реализация проектов запланирована на 2023 год.

Средства выделены в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». С их помощью городам предлагают внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код.