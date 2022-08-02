Квоты на отстрел лосей и медведей увеличили в Удмуртии

Квоты добычи охотничьих ресурсов утвердили на ближайший год в Удмуртии. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на соответствующий указ, подписанный главой республики Александром Бречаловым.

Охотникам разрешено добыть 1469 голов лосей. Это на 69 особей больше, чем в прошлом году. Кроме того, с 231 до 253 особей увеличен лимит отстрела медведей. Также охотники могут добыть пять рысей, 218 барсуков и 13 выдр. В связи с ростом популяции сибирских косуль разрешен отстрел одной особи.

В региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды отметили, что реальное количество добываемых животных из года в год оказывается меньше установленных лимитов. В 2021 году охотники освоили 52% квот на медведя и 64% квот на барсука.

Маршрутный учет животных был проведен инспекторами охотнадзора и охотниками зимой. По его итогам установлено, что в республике обитает почти 19,5 тыс. лосей, свыше 1,2 тыс. медведей, 177 рысей, больше 2,7 тыс. барсуков, почти 1,1 тыс. выдр и 135 косуль сибирских.