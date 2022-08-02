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Присяжные оправдали директора «Русского Гарварда»

Присяжные оправдали директора «Русского Гарварда», подозреваемую в «заказе» убийстве соперницы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении экс-директора частной школы «Русский Гарвард» Василисы Масловой. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Гагаринского суда.

Отмечается, что ее признали невиновной в организации убийства жены столичного муниципального депутата Михаила Хананашвили из-за ревности. Маслову освободили из-под стражи.

По словам женщины, она рада что это наконец-то закончилось.

«Вероятно, он [Хананашвили] хотел себя обелить за счет того, что меня очернит. Однако присяжные эту его попытку пресекли», — сказала Маслова.

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Она отметила, что до сих пор не знает всей правды и не понимает, что произошло. Экс-директор частной школы не знает, сможет ли она вернуться на работу. Она лишь указала на то, что теперь ей необходимо научиться жить заново.

Ранее, 13 января 2020 года, в Москве возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство женщины. Следствие полагало, что заказчицей преступления выступила любовница мужа потерпевшей — Василиса Маслова.

Нападение было совершено 9 января. По подозрению в нем задержаны мужчина и две женщины, в том числе заказчица.

Следователи считали, что подозреваемая, которая работала директором частной школы на юге Москвы, «длительное время состояла в отношениях» с мужчиной. Она привлекла к покушению на его супругу двух бывших учеников.

Одна из исполнителей выследила, когда потерпевшая шла домой, и сообщила напарнику, который набросился на нее с ножом. Пострадавшая получила не менее шести ножевых ранений, но выжила.

Отмечалось, что нападению подверглась Светлана Хананашвили, супруга муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Это не первое нападение на нее, в 2019 году неизвестный дважды ударил женщину кулаком по голове. Сам депутат заявил, что случившееся связано с его профессиональной деятельностью.

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