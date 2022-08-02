Число фальшивых интернет-аптек в 2022 году выросло в два раза

Число мошеннических сайтов под видом онлайн-аптек за последний год выросло более чем в два раза, сообщил «Известиям» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы компаний Т1 Александр Новиков. По его словам, если за первое полугодие 2021 года было зафиксировано лишь 14 подобных ресурсов, то с начала 2022 года — уже 32.

«Схемы, которые применяют мошенники, могут различаться, но чаще всего они выводят свои ресурсы в топ выдачи через рекламу в поисковых системах. В итоге пользователи видят ссылки на эти ресурсы раньше, чем ссылки на подлинные сайты аптек. Мошенники могут копировать код и интерфейс официальных сетей или создавать свои сайты, продающие лекарства. После оформления и оплаты заказа, товар до покупателей не доходит, а «аптеки» перестают выходить на связь», — рассказал эксперт.

Тенденцию роста числа фальшивых онлайн-аптек подтверждают и представители фармрынка.

«Мы все чаще слышим сообщения о появлении в сети «серой» фармацевтической продукции и лжесайтов, которые как две капли воды похожи на известные интернет-аптеки», — отметил глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По мнению экспертов рынка, активизация мошенников связана с серьезным ростом спроса на лекарства, который произошел в первой половине 2022 года, и популярностью покупок именно в интеренете.

По данным аналитиков, в денежном выражении объем продаж в аптеках вырос только в первом квартале этого года на 48%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнула Виктория Преснякова. При этом, по ее словам, спрос на лекарства в онлайне выше, чем в офлайне.

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