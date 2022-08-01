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Около 10 тыс. человек пострадали от клещей в Подмосковье с начала лета

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В Московской области с начала лета за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратилось более 9,9 тыс. человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В 3,1 тыс. случаев от укусов клещей пострадали дети. В 2021 году за тот же период было зафиксировано более 9,6 тыс. случаев, в том числе 2,5 тыс. — среди детей.

Почти 8,3 тыс. жителей региона вакцинировались от клещевого энцефалита, из них свыше 2,7 тыс. — дети, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Выявлено два случая заболевания, оба оказались завозными.

Уточняется, что за полгода в Московской области также зарегистрировано 97 случаев болезни Лайма, в том числе шесть случаев среди несовершеннолетних.

В июле эксперт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала «Известиям», чем опасен клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и где им можно заразиться в России. Также она заявила о необходимости при первых же подозрениях обратиться к врачу и призвала не заниматься самолечением.

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