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В ХМАО на трассе расстреляли медвежонка

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Фото: соцсети
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В Ханты-Мансийском автономном округе расстреляли медвежонка, гулявшего около трассы.

Проезжавший мимо водитель хотел покормить животное, но увидел, как злоумышленники начали стрелять по медведю. После этого они скрылись с места преступления.

«Полиция Югры обращается к очевидцам данного преступления с просьбой сообщить в дежурную часть УМВД России по ХМАО — Югре имеющуюся информацию», — сообщили в УМВД РФ по региону.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники понесут наказание в соответствии с законодательством.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что в Норильске застрелили бурого медведя, который вышел в поисках пропитания к жилым домам. Жители района Оганер вызвали полицию и экстренные службы. Сначала полицейские пытались отогнать животное звуками выстрелов. Медведь убежал, но через некоторое время вернулся и вновь стал разгуливать по дворам. Специалистам пришлось его застрелить — они посчитали, что хищник представляет опасность для людей.

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