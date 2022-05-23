Вышедшего к жилым домам медведя застрелили в Норильске

В Норильске застрелили бурого медведя, который вышел в поисках пропитания к жилым домам. Зверь был голодным, рылся в мусорных контейнерах и не желал уходить.

О неожиданном визитере рассказали жители района Оганер. Медведь разгуливал по дворам, чем сильно напугал горожан. Они вызвали полицию и экстренные службы.

Сначала полицейские пытались отогнать животное звуками выстрелов. Медведь убежал, но через некоторое время вернулся и вновь стал разгуливать по дворам. Специалистам пришлось его застрелить — они посчитали, что хищник представляет опасность для людей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.