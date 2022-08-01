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В Риме загорелась киностудия «Чинечитта»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ANSA/Galavotti
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В Риме загорелась киностудия «Чинечитта», известная по многим снятым на ней фильмам. Об этом 1 августа сообщило EuroWeekly.

Пожар возник примерно в 15:30 по местному времени. Он затронул павильон, на котором воссоздана Флоренция XV века, а также студии, где проходили съемки сериала «Молодой папа» и итальянского реалити-шоу «Большой брат».

Данные о пострадавших не поступали. Над тушением пожара работают три бригады спасателей.

«Чинечитта» является крупнейшей по площади киностудией Европы. На ней снимались такие фильмы, как «Римские каникулы», «Сладкая жизнь», «Бен Гур», «Страсти Христовы». Произведенные на студии картины в общей сложности выиграли 47 «Оскаров».

20 июня крупный пожар произошел на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Пламя вспыхнуло недалеко от студии Universal. Возгорание уничтожило около 4 тыс. кв. м кустарника.

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