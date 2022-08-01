В Татарстане 55 человек погибли на водоемах в 2022 году

С начала 2022 года 55 человек погибли на водоемах в Татарстане. Об этом пишет InKazan.ru со ссылкой на главного госинспектора республики по маломерным судам Юрия Венедиктова.

Только с начала купального сезона погибли 45 человек. При этом 44 человека утонули в необорудованных местах, среди них восемь детей. Также Венедиктов отмечает, что половина погибших утонули в нетрезвом виде.

В минувшие выходные 30-летняя женщина утонула в карьере в Ютазинском районе. По предварительным данным, она праздновала день рождения знакомого и ушла купаться в темное время суток в нетрезвом состоянии.

Ранее в этот день сообщалось, что в Усинске в Республике Коми двое мужчин утонули в реке Уса. По предварительной информации, один из погибших на спор переплывал водоем.