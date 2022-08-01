Почти 10 тыс. т зерна собрали в Приморском крае

Аграрии собрали почти 10 тыс. т зерновых культур в Приморском крае. План по сбору урожая выполнен практически на 20%.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, лидером по количеству намолоченного зерна является Михайловский район. Там собрали 450 т урожая, пишет ИА PrimaMedia.

Работу аграриев осложняют погодные условия, в Приморье идут дожди. Тем не менее удалось обмолотить около 4,5 тыс. га посевов ранних зерновых культур. Всего в Приморском крае посеяли более 38 тыс. га овса, ячменя и пшеницы.

Ранее сообщалось, что в Крыму собрали рекордные 2 млн т озимых зерновых и бобовых культур. Всего обработано 558 тыс. га посевов. Наибольшая урожайность отмечается в Красногвардейском и Раздольненском районах.