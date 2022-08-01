Два залива признаны опасными для купания на Байкале

Сотрудники Роспотребнадзора выявили отклонения в составе воды в двух заливах озера Байкал в Иркутской области. Жителям региона и туристам рекомендовано не купаться на участках водоема.

По данным ведомства, несоответствия по микробиологическим показателям обнаружены в заливе Мухор в бухте Зуун-Хагун и местности Хужир-Нуга, а также в Сарайском заливе. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. Специалисты уточняют, что купание в данных местах может представлять опасность для здоровья.

Ранее отклонения по микробиологическим показателям были обнаружены на участках 11 водоемов Иркутской области, в том числе на реках Тайшетка, Бирюса, Ия, Иркут и водоеме в селе Смоленщина.

Ранее специалисты назвали возможные инфекции после купания в аквапарках и бассейнах. Помимо грибковых инфекций и энтеровирусов, посетителям угрожает гепатит А, дизентерия и конъюнктивит.