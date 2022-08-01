Заболеваемость ветрянкой выросла в Красноярском крае

Заболеваемость ветрянкой выросла в 2022 году в Красноярском крае на 36,6%. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева.

В течение шести месяцев ветряную оспу диагностировали более чем у 12,6 тыс. человек. Доля взрослого населения в структуре заболеваемости не превышает 4%. За аналогичный период 2021 года ветрянку диагностировали более чем у 9,2 тыс. человек.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске и Сосновоборске. Горяев отмечает, что показатель заболеваемости все еще не превышает средние многолетние значения.

В 2021 году заболеваемость ветрянкой резко увеличилась среди детей в Омской области. Число заболевших выросло на 96%.