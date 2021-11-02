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Заболеваемость ветрянкой резко увеличилась в Омской области

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Количество заболевших ветрянкой детей резко увеличилось в Омской области в 2021 году. Зарегистрировано почти 9,3 тыс. случаев болезни.

По данным портала iMonitoring, на детей младше 14 лет приходится свыше 8,7 тыс. случаев заболевания. За год число пациентов с ветрянкой увеличилось на 96%, уточняет ИА «Город55». Причины такого роста не объясняются.

Специалисты напоминают, что ветряная оспа является вирусным заболеванием, которое легче переносится в детском возрасте. У взрослых ветрянка может вызвать серьезные осложнения.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае с начала года выявили свыше 1 тыс. случаев туберкулеза. Распространение заболевания сдерживает масочный режим.

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