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В Орле раскрыли серию краж велосипедов

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В Орле задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Как уточняется в материале, в полицию поступили два заявления о кражах велосипедов стоимостью 12 тыс. и 45 тыс. рублей. Транспортные средства были похищены из подъездов домов. Также правоохранители получили заявления о краже еще двух велосипедов и самоката, общая сумма ущерба превысила 30 тыс. рублей.

Были возбуждены уголовные дела: четыре по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») и одно по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. Сейчас ведется следствие.

В мае серийного угонщика велосипедов задержали в Волгоградской области. Мужчину подозревают в причастности к краже 16 транспортных средств.

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