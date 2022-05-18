Серийного угонщика велосипедов задержали в Волгоградской области

Житель Волжского (Волгоградская область) подозревается в краже 16 велосипедов. По факту угонов возбуждено уголовное дело.

По данным регионального управления МВД, заявления о пропаже велосипедов начали поступать с наступлением теплой погоды. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 37-летнего мужчину. Волжанин признался, что следил за местами, где горожане паркуют велосипеды, и совершал угоны. Транспортные средства он продавал на рынке или сдавал в скупку, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что количество краж в российских магазинах увеличилось на 18% за три месяца. Речь идет как о продовольственной рознице, так и о магазинах с одеждой, детскими товарами, предметами для дома и ремонта. Зачастую товары в продуктовых маркетах похищали сразу с корзинкой, число таких инцидентов выросло на 27%.