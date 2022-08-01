Жителям Брянской области пообещали аномально жаркий август

Аномально жаркий август пообещали синоптики жителям Брянской области. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Так, с начала месяца температура в регионе постепенно начнет повышаться. По прогнозам, расти она будет примерно на 1 градус ежедневно. Уже 4 августа воздух в регионе прогреется до 28–32 градусов.

Осадков в начале первой недели августа в области не ожидается. Дожди пройдут на выходных.

Как отмечается в материале, в целом в августе ожидается солнечная, сухая, не по сезону теплая погода.

Как сообщалось ранее в этот день, синоптики прогнозируют изобильные осадки на территории Карелии в августе. Жара ожидается лишь в отдельные дни первой и второй декады месяца.