Количество осадков превысит норму в августе в Карелии
Синоптики прогнозируют изобильные осадки на территории Карелии в августе. Жара ожидается лишь в отдельные дни первой и второй декады месяца.
По данным Карельского гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха за август составит +15 градусов, что близко к климатической норме. Количество осадков превысит норму в 1,2–1,4 раза. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Погодные условия будет определять западный перенос воздушных масс с влиянием юго-восточных периферий циклонов и полей повышенного давления.
В отдельные дни температура воздуха может достигать +23…+28 градусов, по ночам ожидается +9…+15 градусов. В третьей декаде августа начнется похолодание. Температуры воздуха составят +14…+19 градусов в дневные часы и +7…+12 градусов по ночам.