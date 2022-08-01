Автомобиль сбил двух пешеходов в Твери

Машина сбила двух пешеходов на проспекте Ленина в Твери. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел в ночь на 1 августа около дома №7/7. Водитель автомобиля Mercedes двигался в среднем ряду и не заметил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Как отмечается в материале, ближайший пешеходный переход находился на расстоянии около 100 м.

В результате аварии пострадали пешеходы — мужчина и женщина.

29 июля семья из пяти человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. Погибшие были туристами из Санкт-Петербурга.