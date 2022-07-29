Семья из пяти человек погибла в ДТП на Кубани

Семья из пяти человек погибла 29 июля в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«На автомобильной дороге Роговская – Приморско-Ахтарск произошло ДТП, в результате которого погибли пять граждан — жителей Санкт-Петербурга (водитель, его супруга, трое детей)», — сообщили в прокуратуре.

По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.

Ранее в пятницу шесть человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Краснодарском крае. ДТП произошло рано утром на автодороге Краснодар – Кропоткин в хуторе Ленина рядом с краевой столицей. Пострадавшие были госпитализированы.