Один человек погиб в ДТП в Ульяновской области

Один человек стал жертвой дорожной аварии, которая произошла в Барышском районе Ульяновской области. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 30 июля в 13:35 на улице Заречной у дома № 2 в рабочем посёлке имени Ленина. 28-летний водитель мотоцикла «Иж-Юпитер» без прав не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. Он скончался на месте ДТП от полученных травм.

29 июля семья из пяти человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. Погибшие были туристами из Санкт-Петербурга.