Пожар в парикмахерской произошел в Астрахани

Внутренняя отделка парикмахерской и вещи загорелись в Трусовском районе Астрахани. В результате пожара пострадала женщина. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 31 июля, около 08.00 на улице Магистральная в доме № 30. Общая площадь пожара составила 2 кв. м. На месте происшествия от МЧС были задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники. С огнем удалось справиться в 08:24.

При пожаре пострадала женщина 1989 года рождения. Она была госпитализирована.

По предварительной информации, причиной происшествия стал поджог.

24 мая в Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном жилом доме пяти человек, двое из которых — дети. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.