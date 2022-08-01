Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВД Эстонии выступил за перенос памятника танку Т-34 в Нарве
Мир
Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны
Общество
Минюст внес в перечень нежелательных в России НПО «Фонд Открытой Эстонии»
Мир
Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Общество
Кинотеатры отменили показ голливудского кино по акции «кинопродукт»
Мир
На Украине запретили продажу антибиотиков без рецепта
Мир
Макрон и Зеленский провели телефонный разговор
Мир
Франция отменила антиковидные ограничения на границе страны
Авто
Российский завод Continental возобновил работу
Мир
Россия ввела санкции против британских журналистов и политиков
Мир
Минэнерго определило перечень работ по восстановлению энергетики ЛНР
Мир
Аналитики сообщили об отправке кораблей ВМС США в акваторию Тайваня

Пожар в парикмахерской произошел в Астрахани

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внутренняя отделка парикмахерской и вещи загорелись в Трусовском районе Астрахани. В результате пожара пострадала женщина. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 31 июля, около 08.00 на улице Магистральная в доме № 30. Общая площадь пожара составила 2 кв. м. На месте происшествия от МЧС были задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники. С огнем удалось справиться в 08:24.

При пожаре пострадала женщина 1989 года рождения. Она была госпитализирована.

По предварительной информации, причиной происшествия стал поджог.

24 мая в Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном жилом доме пяти человек, двое из которых — дети. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022