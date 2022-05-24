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Уголовное дело возбудили по факту гибели пяти человек при пожаре в Пушкино

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Фото: Telegram
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Следователи в Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном жилом доме пяти человек, двое из которых — дети. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Трагедия произошла ранее в этот день в частном доме в микрорайоне Клязьма в городском округе Пушкино. Общая площадь пожара составила порядка 200 кв. м, уточняет сайт aif.ru. После локализации возгорания спасатели обнаружили тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей в возрасте четырех и 16 лет, пишет «Москва 24».

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По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. В настоящее время ведутся допросы. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры.

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