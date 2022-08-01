Рабочий повредил руку на мукомольном заводе под Липецком

В Липецком районе рабочий мукомольного завода повредил кисть правой руки. Об этом 1 августа сообщает LipetskMedia со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в минувшие выходные на мукомольном заводе в селе Подгорное. Во время ремонта зернодробилки рабочий повредил кисть правой руки.

Мужчину срочно госпитализировали. Медикам пришлось ампутировать ему три пальца руки.

Трудовая инспекция Липецкой области по факту произошедшего организовала проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

13 июля сообщалось, что сотрудник цементного завода умер на рабочем месте в городе Фокино Брянской области. Происшествие было квалифицировано как не связанное с производством.