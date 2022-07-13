Сотрудник завода умер на рабочем месте под Брянском

Сотрудник цементного завода умер на рабочем месте в городе Фокино Брянской области. Об этом сообщили в среду, 13 июля, в региональной Государственной инспекции труда.

Инцидент произошел на территории АО «Мальцовский портландцемент». Мужчине стало плохо во время рабочего дня, через некоторое время он умер.

Специальная комиссия выяснила, что причиной смерти стало сердечное заболевание, отмечает NASHBRYANSK.RU. Происшествие было квалифицировано как не связанное с производством.

1 ноября в Новосибирске слесарь и двое сотрудников генерирующей компании спустились в подвал лицея, чтобы найти утечку в теплоузле. Бетонный пол провалился, и мужчины оказались в яме с кипятком. Пострадавшие были госпитализированы. Один из сотрудников скончался на следующий день. Слесарь лицея умер 7 ноября. Возбуждено уголовное дело.