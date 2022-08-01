В Якутске более 60 лошадей отправили на «штрафстоянку»

В Якутске на «штрафстоянку» отправлено более 60 лошадей. Об этом 1 августа сообщил мэр города Евгений Григорьев.

«На сегодняшний день на «штрафстоянке» содержатся более 60 лошадей, вывезенных из города. На планерке дал поручение увеличить в разы сумму за возмещение затрат по отлову и содержанию животных, это большая и трудоемкая работа», — написал глава города в Telegram.

Он напомнил хозяевам лошадей, что их самовыгул в черте города является нарушением правил благоустройства и безопасности горожан.

15 июня в Якутии было возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика, которого ударила копытом лошадь. Сообщалось, что он вышел на улицу в селе Ленского района и подошел к животному, которое паслось отдельно от табуна. Оно нанесло удар, вызвавший черепно-мозговую травму.

21 октября 2021 года Григорьев предложил открыть «штрафстоянки» для бродячих лошадей и коров. Предполагалось: чтобы забрать животное, владелец должен оплатить крупный штраф, покрывающий стоимость транспортировки.