Дело по факту гибели ребенка под копытами лошади возбудили в Якутии

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика, которого ударила копытом лошадь. Об этом ИА YakutaiMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным ведомства, трехлетний мальчик с родителями приехал на лето в одно из сел Ленского района. 11 июня он вышел из дома без присмотра и подошел к лошади, пасущейся отдельно от табуна. Животное ударило малыша копытом по голове.

Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия медиков, в тот же день он скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее соблюдение правил выпаса животных.