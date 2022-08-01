Жителей Карелии предупредили о сильных дождях

Обильные осадки ожидаются в ближайшие сутки в южных и центральных районах Карелии. Наиболее интенсивные дожди вероятны в районе Ладожского озера.

По данным синоптиков, осадки будут распределяться по территории республики неравномерно. На территории Петрозаводска 2 августа может выпасть до 12 мм осадков. В то же время в районе Ладожского озера выпадет до 40 мм осадков, пишет ИА «Карелinform».

Температура воздуха в Карелии 2 августа составит около +19 градусов, 3 августа потеплеет до +23 градусов. К 4 августа температура воздуха повысится до +26 градусов.

Ранее сообщалось, что за месяц количество осадков в республике превысит климатическую норму в 1,2-1,4 раза. Похолодание начнется в третьей декаде августа.