Лесные пожары площадью свыше 9,8 тыс. га потушили в Якутии
За минувшие сутки в Якутии ликвидировали 18 лесных пожаров. Их общая площадь составила почти 9,9 тыс. га.
В Алданском районе ликвидировано пять пожаров. Кроме того, возгорания остановлены в Мирнинском, Нерюнгринском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском, Таттинском, Сунтарском и Усть-Майском районах. Об этом сообщает ИА SakhaNews.
Один ландшафтный пожар был ликвидирован в Оймяконском районе, его площадь составила 6 га.
За сутки в республике выявили девять лесных пожаров, их общая площадь составила 787,1 га. Наибольшее количество новых возгораний обнаружено в Алданском районе. Кроме того, в Оленекском районе обнаружен один ландшафтный пожар площадью 37 га.
На начало суток в Якутии действовало 96 лесных пожаров общей площадью почти 184 тыс. га. К ликвидацию горения привлечены 1,3 тыс. человек и 121 единица техники.