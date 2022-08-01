В Петербурге подешевел ремонт

Стоимость ремонта в Санкт-Петербурге упала на 17,2% — до 8608 рублей за 1 кв. м. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на аналитическое агентство INFOLine и СТД «Петрович».

Как отмечается в публикации, в первом квартале 2022 года цены на строительные материалы росли, однако в апреле, когда ЦБ начал снижать ключевую ставку, кредиты стали доступнее и стройматериалы перестали так дорожать.

Так, больше всего в Петербурге подешевели краска — на 50%, керамическая плитка — на 37,6%, двери — на 29,1%, а также сухие строительные смеси (–12,9%), электрика (–10,1%) и напольные покрытия (–9,9%). При этом подорожали обои, герметики, сантехника и строительная химия.

Как отметил директор по маркетингу СТД «Петрович» Игорь Колынин, дальнейшего сильного снижения цен пока не ожидается.

«Скорее всего, образуется дефицит по ряду позиций, что приведет к очередному витку стоимости товаров, поэтому сейчас самое благоприятное время для инвестиций в ремонт и строительство», — считает он.

Ранее, 24 июля, «Известия» сообщали, что жители регионов могут бесплатно пожить в новостройках: в России запустили пилотный проект тест-драйва квартир. При этом спрос на такую услугу оказался выше ожиданий.