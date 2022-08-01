В Тюмени пропали два ребенка

В Тюмени без вести пропал 10-летний мальчик и его трехлетняя сестра. Информация об этом была опубликована ДПСО «ТюменьРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 1 августа.

Накануне днем, 31 июля, Арсений и Саманта вышли из дома в СНТ «Малинка» и больше не вернулись. Об их местоположении в настоящее время ничего не известно.

Уточняется, что рост мальчика — 150 см, ребенок среднего телосложения с русыми волосами и карими глазами. Девочка ростом 95 см, среднего телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении Трофимовых Арсения и Саманты, просим позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо по номеру нашей горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52», — говорится в публикации.

23 июля сообщалось, что в Оренбурге потерялся девятилетний мальчик с аутизмом. Через несколько часов его местонахождение установили инспекторы ДПС. С ребенком всё в порядке.