В ЦБ рассказали о вошедших в шорт-лист символах для обновленных 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных купюр номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей (следующие по плану модификации после сторублевки, которая была выпущена в обращение в конце июня). Сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Сергей Белов, который курирует наличное денежное обращение.

«Что касается символов, то могу озвучить те, которые вышли в финал, а дальше можете попробовать угадать. По тысячной купюре: Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище», Центр семьи «Казан», — перечислил он.

Белов также прочитал аналогичный список по самой крупной пятитысячной купюре. Для нее символами-победителями стали: дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа–Азия», памятник «Тыл — фронту» и памятник «Сказ об Урале».

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