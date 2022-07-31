В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами

Мальчика насмерть придавило футбольными воротами в Александровске (Пермский край), возбуждено уголовное дело, сообщает 31 июля региональное управление СК РФ.

Отмечается, что инцидент произошел накануне во дворе жилого дома. На ребенка 2015 года рождения упали металлические ворота. Их уронили гулявшие рядом дети.

От полученных травм мальчик скончался. В соцсетях жители указывали, что футбольные ворота не были закреплены.

«По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении следователей.

Схожий инцидент произошел в прошлом октябре в Хабаровске. На 12-летнего мальчика на спортивной площадке упали ворота. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с переломом правой ключицы.